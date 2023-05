All’albergo Alisei servono aiuto cuoco e cameriera

Albergo a quattro stelle situato sul lungomare di Rimini, a Marina Centro, è interessato a ricevere le candidature per coprire le posizioni professionali di aiuto cuoco e di cameriera ai piani. Per l’impiego in cucina si cerca un aiuto cuoco per il periodo che va dall’1 giugno al 15 settembre, l’orario di lavoro previsto sarà a tempo pieno. Per la pulizia e il riassetto delle camere degli ospiti e degli spazi comuni della struttura si sta cercando una cameriera ai piani con esperienza nella stessa mansione. Per questa figura professionale il periodo di assunzione decorrerà da subito e terminerà al 31 dicembre; l’orario di lavoro sarà dalle 8 alle 15. Ambedue gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006) sono stati pubblicati dal Centro per l’impiego di Rimini nella sezione ‘Offerte di lavoro stagionale’ del portale ‘Lavoro per te’. Per candidarsi, è possbile contattare direttamente l’Alisei Palace hotel, viale Regina Elena Rimini, telefono 0541.381350 – mail: [email protected]