Allarme a Bellaria monte. Due rottweiler scappano. Recuperati in strada

Allarme rientrato a Bellaria Monte, dopo la (nuova) ‘evasione’ di due rottweiler dal recinto dell’abitazione del proprietario. A segnalarne, per così dire, l’avvistamento, era stato un residente, con tanto di fotografia dei cani pubblicata subito sui social chiedendo al proprietario di farsi vivo. Gli esemplari erano stati provvisoriamente messi al sicuro da chi li avevi visti in circolazione. A quanto emerso il proprietario si è successivamente fatto vivo, recuperando gli animali. Che sarebbero riusciti a ‘fuggire’ non dal cancello... principale, ma probabilmente da un pertugio nella recinzione. Tra il momento della segnalazione e il ritrovamento ci sono state ore (un paio) di preoccupazione da parte dei residenti. "Che esemplari meravigliosi, spero ritrovino il padrone", scriveva S.V. "Ma che fifa, altroché, se sono stupendi teneteveli", replica B.B. "Ancora! Chiamate il canile per il recupero, con relativa multa, visto che non è la prima volta", il post allarmato di L.A.