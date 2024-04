Allarme acquitrini al parco. Proliferano colonie d’insetti

Sono centinaia, migliaia. Comunque tanti che non si contano a occhio nudo i parassiti, insetti e, soprattutto, zanzare, che con l’alzarsi delle temperature stanno trovando terreno fertile per la proliferazione al parco Marecchia, per la precisione nelle decine di metri quadrati di acquitrini creatisi da diverso tempo con le piogge invernali lungo il prato e terreno del grande parco, dal lato del ponte di Tiberio.

Maxi pozzanghere a ridosso del percorso ciclo-pedonale che con il passare del tempo e l’alzarsi dei gradi stanno diffondendo anche malodore in prossimità oltre appunto a favorire il moltiplicarsi di insetti rappresentando così anche un rischio per la salute dei tantissimi che in questi primi accenni di primavera optano per il parco cittadino anziché rivolgersi alla zona mare. Negli acquitrini, almeno quattro maxi pozzanghere dall’acqua annerita, oltre alle colonie di insetti si sono annidate anche vere e proprie proliferazioni di alghe e vegetazione da acqua stagnante, che contribuiscono a rendere gli acquitrini nel parco una zona molto appetibile per le zanzare in vista dell’estate. Le maxi pozzanghere, d’altronde, si trovano ai lati del parco già da diverso tempo, da dopo le piogge invernali. E lì, ancora, restano.