Allarme attentati e proteste al Ttg. Israele pronto a disertare la fiera: non figura più tra gli espositori

Israele quest’anno potrebbe disertare il Ttg e rinunciare a presentarsi con un proprio stand alla fiera del turismo, in programma a Rimini dall’8 al 10 ottobre. Il condizionale è ancora d’obbligo, ma è un fatto che nel catalogo degli espositori (e sono tantissimi) che hanno già confermato la presenza a Rimini, l’ufficio del turismo di Israele non compaia. Un’assenza che fa rumore, in questi giorni.

Bocche stracucite per ora sulla questione, che è in evoluzione. Ma la pressione su Israele, adesso che le truppe dell’Idf sono entrate a Gaza city e gli attacchi si susseguono, è alle stelle. In Italia le manifestazioni di protesta contro il governo di Netanyahu vanno moltiplicandosi, così come gli scontri e i disordini nelle università. Rimini non è immune da questo clima pesante. Domani (alle 17,30) si terrà una nuova manifestazione per Gaza davanti alla prefettura organizzata dalla Cgil. In città vanno aumentando le scritte contro Israele. E tra i volontari partiti con la Global Sumud Flotilla per portare aiuti alla popolazione di Gaza c’è anche Marco Croatti, il senatore riminese del M5s.

Ma se alle fine Israele sarà assente dal Ttg, come pare, i motivi saranno probabilmente altri. Alla fine di maggio il presidente dell’Emilia Romagna Michele de Pascale aveva annunciato la decisione di "rompere qualsiasi rapporto istituzionale dell’ente con Israele". Una posizione netta, dura, condivisa da vari sindaci, tra cui Jamil Sadegholvaad. E quella decisione non è sfuggita alle autorità israeliane. Certo: il Ttg è organizzato da Ieg, quindi da una società privata. Ma Israele, che è da molti anni presente alla fiera del Ttg col proprio ufficio nazionale del turismo, quest’anno potrebbe rinunciare alla manifestazione.

Un’assenza che potrebbe essere non solo una ripicca, ma anche una scelta dettata da motivi di sicurezza. Lo scorso anno lo stand di Israele era letteralmente blindato: erano costantemente presenti agenti della polizia e carabinieri (anche in borghese), affiancati da vigilantes. Tutto il piano della sicurezza al Ttg, nel 2024, era stato rafforzato, vista la presenza di Israele e il timore di attentati e disordini. Quest’anno, con le tensioni nei confronti di Israele sempre più alle stelle, uno stand alla fiera rappresenterebbe un facile bersaglio per i malintenzionati. Per questo motivo l’ufficio del turismo di Israele potrebbe rinunciare alla presenza al Ttg.