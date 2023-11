Allarme bomba, sospeso il cantiere di via Europa

Cantiere sospeso in parte per il rinvenimento di una bomba a Santarcangelo. Il cantiere "La Florina", situato in via Europa, è stato parzialmente interrotto perché è stato trovato un ordigno bellico. L’impresa che sta effettuando l’intervento ha sospeso qualsiasi attività lavorativa nell’area raggio di dieci metri lineari dall’ordigno, a eccezione delle lavorazioni che verranno autorizzate dall’autorità militare degli artificieri dell’esercito italiano. Con un’ordinanza uscita ieri, è stato vietato l’accesso nel cantiere a chiunque, a eccezione del personale autorizzato dell’impresa esecutrice. "Maggiori dettagli in merito alle modalità di messa in sicurezza e brillamento dell’ordigno – dicono dal comune – sono in corso di definizione e a cura degli enti pubblici competenti. Saranno resi noti non appena possibile, considerando in ogni caso che si tratterà di una procedura ordinaria senza rischi per la popolazione".