Allarme dal ‘salotto’: "Il degrado è il vero problema da risolvere"

"I comitati dei commercianti parlano di alzare l’asticella della qualità che offre Riccione, mi chiedo come un’amministrazione comunale possa riuscire in questo compito, non credo si possa ordinare agli esercenti cosa vendere nelle proprie attività. Semmai bisogna cercare di investire in un turismo di qualità trasformando Riccione in un vero salotto che oggi non è". Ad essere critico nei confronti della richiesta dei comitati cittadini alla commissaria è Luca Tamagnini, commerciante dell’isola pedonale. "Il degrado – dice, con tanto di foto – è alto. La città è sporca, tutte cose che l’amministrazione comunale non si è mai occupata di risolvere" sostiene definendosi "un commerciante che ha avuto un’esperienza decennale nelle associazioni di categoria fino a ricoprire il ruolo di vice presidente regionale Federmoda Confcommercio". Infine la stoccata alla giunta precedente. "Il vero errore commesso dal centrosinistra è stato tacere sulla situazione post alluvione del comune di Riccione. Il risultato è stato un calo drastico del fatturato di tutte le imprese del turismo impossibile da recuperare visto che l’emergenza energetica ha svuotato le tasche degli Italiani".