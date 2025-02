Allarme degrado all’ex Supercinema: il Comune ordina la messa in sicurezza

Il tetto squarciato in più punti, il portone di ingresso aperto e una situazione grave sia da un punto di vista strutturale che per il degrado. Tutto questo in pieno centro storico. Il Comune si è visto costretto a intervenire con una un’ordinanza contingibile e urgente nei confronti della proprietà dell’immobile che si trova al civico 9 di via Giovanni XXIII. Un provvedimento adottato dopo i numerosi esposti dei residenti che hanno segnalato situazioni di degrado, pericolo per l’incolumità pubblica e violazioni delle norme sulla sicurezza urbana. Si tratta dell’immobile che fino a qualche decennio fa ospitava il Supercinema. I ripetuti sopralluoghi effettuati dalla polizia locale e dalla protezione civile hanno confermato la presenza di gravi criticità strutturali. Il tetto risulta squarciato in diverse zone e vi sono alcuni cedimenti e crolli delle opere murarie e delle finiture. A questi si aggiungono i problemi igienico-sanitari, legati all’intrusione di volatili e allo stato di degrado generale. Nonostante una prima diffida e un successivo sollecito, i proprietari dell’immobile non hanno ancora messo in sicurezza la struttura. Ora il Comune ordina di farlo chiedendo – tra le altre cose – la bonifica e la sanificazione dell’immobile e il consolidamento della facciata su via Giovanni XXIII, nonché le chiusure degli accessi e di tutte le aperture. E se la proprietà non interverrà lo farà il Comune addebitando poi la spesa ai privati.