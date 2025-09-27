Allarme degrado in zona Alba: "Serve agire, i negozi chiudono"

Degrado all’Alba. A chiedere un intervento per evitare un inverno caldo tra le vie della zona, è la presidente dell’Associazione Alba, Antonella Semprini. "I commercianti della zona - spiega -, oltre alle difficoltà legate alla stagione estiva, si trovano da qualche tempo a dover affrontare anche un altro problema: la presenza costante di persone pericolose, note alle forze dell’ordine, che non si limitano a furti e spaccio, ma che, spesso sotto l’effetto dell’alcol e accompagnati da cani di grossa taglia, creano situazioni davvero preoccupanti". Presenze che i commercianti temono e vorrebbero togliere dalle vie della zona, ma c’è un altro elemento che finisce per ostacolare una riqualificazione dell’area. Tra negozi e pubblici esercizi vi sono "ruderi abbandonati da anni, che sono diventati ricettacolo per balordi e che contribuiscono ad imbruttire e screditare l’intera area dove insistono". Passano gli anni e quel che resta del vecchio Amarcord, "ma anche l’edificio che ospitava il Bingo, l’ex ristorante Calderone (poi Pepenero ndr), o il Pavoncino (Nella foto), è sempre lì, nulla è cambiato ed anzi questi luoghi diventano ricettacolo di persone senza fissa dimora che bivaccano. Durante l’estate, dopo una nostra richiesta di aiuto rivolta all’amministrazione, la presenza costante della Polizia locale e delle forze dell’ordine, ha aiutato a tenere la situazione sotto controllo, e di questo siamo molto grati. Ma ora che la stagione sta finendo, molti commercianti hanno il timore che tutto possa tornare come prima". Si prospetta un altro autunno difficile, o forse peggio perché i negozi continuano a chiudere, e quello che viene definito un presidio sulla zona sta progressivamente venendo meno. "Mi riferisco ai commercianti. Alcuni di loro, purtroppo, dopo un’estate complicata come quella appena passata, mi hanno riferito che si vedranno costretti a chiudere le proprie attività. È davvero un grande dispiacere, soprattutto perché mancano alternative concrete e, ancora peggio, manca la speranza in un cambiamento reale per il futuro di Riccione". Per le saracinesche che chiudono non è un ricambio generazionale. "Uno strumento come quello degli hub urbani potrebbe essere una grande opportunità per rilanciare il commercio in città, ma serve iniziare a lavorare insieme, con progetti utili e veramente condivisi. Bisogna però analizzare anche il contesto nel quale vengono proposti, dove è necessario introdurre nuovi regolamenti per bloccare certe tipologie di esercizi commerciali gestiti da stranieri". Il tempo stringe, sottolinea la presidente, "serve subito partire con un progetto condiviso e nuovi regolamenti. E’ fondamentale ascoltare chi vive quotidianamente il territorio".

Andrea Oliva