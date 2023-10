Allarme imprese. Calano quelle attive in Valmarecchia

La Valmarecchia ha un’altra emergenza da gestire. Questa volta non si tratta di spopolamento, anche se trasversalmente il fenomeno è connesso, bensì del saldo negativo di imprese attive sul territorio. A restituire uno spaccato della situazione è il report delle imprese nel terzo trimestre del 2023 compiuto dalla Camera di Commercio e che in provincia di Rimini vede la Valmarecchia come maglia nera per calo di imprese attive sul proprio territorio.

Per la precisione, la Valmarecchia nel periodo d’esame ha fatto registrare un -4% di imprese attive, per un territorio in cui si raggruppa il 8,3% del totale di aziende in provincia. Questo -4% si tratta della flessione più profonda in tutta la provincia di Rimini, nonché di molto superiore a una media che si attesta sul -1,8% e che Valmarecchia a parte vede l’altra maglia nera nella Valconca, comunque distante nella forbice col suo -2,5%. Quello delle imprese attive diventa quindi un altro rebus da sciogliere per un territorio che con la demografia, che sia sul piano degli abitanti o delle imprese, continua ad avere saldi in costante perdita.