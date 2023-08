Allarme in condominio "Ora l’acqua è potabile"

"Le anomalie riscontrate nei valori dell’acqua del condominio di via del Cigno, nelle vicinanze di via Ariete, sono legate a un problema della contaminazione dovuto a un disguido interno e quindi circoscritto alla palazzina". A quella stessa palazzina dove nei giorni scorsi è partito un intervento di Hera a seguito di diverse segnalazioni da alcuni condomini che avevano accusato malesseri e attacchi di dissenteria improvvisi dopo aver bevuto l’acqua del rubinetto.

Una problematica su cui Hera e l’Ausl Romagna hanno immediatamente voluto fare luce, con il sopralluogo dei tecnici che si sono precipitati nella zona della palazzina ed esteso il controllo a tutta la rete idrica circostante. Un’analisi approfondita a seguito della quale la stessa Hera ha garantito quindi "la qualità dell’acqua di rete" e ne ha quindi conferma la potabilità, come "è emerso dalle analisi del campionamento effettuato sul posto subito dopo la segnalazione. Per prevenire problemi di questi tipo, Hera – scrive la multiutility in una nota – raccomanda inoltre una corretta e costante manutenzione degli impianti interni".

Per quello che riguarda invece la disavventura dei condomini del palazzo di via del Cigno, le analisi compiute da Hera nei giorni scorsi hanno ricondotto la problematica a un’anomalia che aveva provocato la presenza di batteri coliformi e di escherichia coli in percentuali superiori al limite previsto dalla legge nella rete del condominio, facendo dunque scattare in via precauzionale una serie di accorgimenti per tutti i residenti dello stabile che avrebbero potuto essere esposti a lievi rischi per la salute connessi.