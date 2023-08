Allarme in un condominio Malori e attacchi di dissenteria "Non bevete l’acqua del rubinetto"

I valori dei batteri oltre i limiti nell’acqua di un condominio di Rimini: intervengono Hera e Ausl con una serie di raccomandazioni per gli inquilini. Dalla necessità di "utilizzare l’acqua solo dopo averla fatta scorrere almeno un’ora" a quella di "bollire d’acqua o di utilizzare acqua confezionata per gli usi della cucina". Sono queste alcune delle prescrizioni notificate dall’azienda sanitaria ai residenti di una palazzina nella zona di via Ariete, a seguito dei sopralluoghi effettuati – l’altro ieri – da parte dei responsabili del servizio di igiene pubblica.

L’intervento è partito dopo le segnalazioni di alcuni condomini, che nei giorni scorsi avevano lamentato malesseri e attacchi di dissenteria dopo aver bevuto l’acqua del rubinetto. Due di loro hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri per presentare una denuncia, a carico di ignoti. Sono stati gli stessi amministratori condominiali a contattare Hera e Ausl, che hanno così compiuto un’ispezione sul posto per individuare la possibile causa della contaminazione ed eseguire i campionamenti. E gli esiti degli esami avrebbero evidenziato la presenza di batteri coliformi e di escherichia coli in percentuali superiori al limite previsto dalla legge, facendo dunque scattare in via precauzionale una serie di accorgimenti per tutti i residenti dello stabile.

Generalmente la presenza dei batteri indicatori (come appunto escherichia coli e batteri coliformi) rivela una contaminazione fecale dell’acqua potabile. Se nell’acqua potabile vengono rilevati questi microrganismi, si presume la presenza anche di microrganismi patogeni.

"Da quel che abbiamo potuto apprendere – spiega uno degli amministratori del condominio – il problema sarebbe legato alla stagnazione dell’acqua nella cisterna che rifornisce alcune delle utenze del palazzo. Abbiamo subito allertato Hera e Ausl Romagna che hanno compiuto degli accertamenti sul posto e trasmesso ai condomini le raccomandazioni a cura dell’azienda sanitaria. Per un’analisi più approfondita dei campionamenti occorrerà però attendere domani. A quel punto ne sapremo di più sull’origine del fenomeno e potremo mettere in campo tutte le azioni che saranno richieste dall’azienda sanitaria". Nella zona non si segnalano altri casi di contaminazione a parte quello che ha interessato il condominio, che è tra l’altro di recentissima costruzione. Si tratterebbe pertanto di un fenomeno circoscritto e non esteso al resto della rete idrica.