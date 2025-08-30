Allarme per incendio sul treno, bloccato per un’ora: passeggeri evacuati

Ecco l'Europa League

CronacaAllarme per incendio sul treno, bloccato per un’ora: passeggeri evacuati
30 ago 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Una fuoriuscita di fumo tra due vagoni ha costretto all’arresto il Freccia Venezia-Lecce diretto a Lecce, all’altezza di Riccione, Vigili del fuoco, carabinieri e personale ferroviario hanno gestito l’emergenza

Rimini, 30 agosto 2025 – Attimi di paura questa mattina lungo la linea ferroviaria Adriatica, all’altezza di Riccione, dove un principio di incendio tra due vagoni ha costretto all’arresto un treno Freccia Venezia-Lecce diretto a Lecce. Poco dopo le 10, dalla cabina numero 7 del convoglio ha iniziato a fuoriuscire del fumo, probabilmente a causa di un problema di natura elettrica.

L’allarme è scattato immediatamente grazie alla segnalazione di alcuni addetti dello scalo ferroviario riccionese al numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la situazione con una squadra operativa e il supporto di un’autobotte, poi non utilizzata. In via precauzionale i passeggeri di due vagoni sono stati fatti evacuare, mentre carabinieri e personale ferroviario hanno gestito l’emergenza.

Il treno è rimasto fermo per circa un’ora, ripartendo intorno alle 11 con destinazione Ancona. Nel frattempo, la circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica è stata sospesa in entrambe le direzioni, causando inevitabili ritardi e disagi ai viaggiatori. Non si registrano feriti.

