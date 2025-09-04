Un autunno di incognite

Matteo Naccari
Un autunno di incognite
Cronaca
4 set 2025
ANDREA OLIVA
Cronaca
Allarme lupi in città. Parma interroga la Regione: "Serve più prevenzione"

La consigliera Pd ha sollecitato la giunta de Pascale auspicando che si trovino "nuove forme di gestione" della crescente presenza delle belve nel territorio.

Emergenza lupi, "è urgente che anche a livello nazionale e regionale si avviino nuove forme di gestione, attente ai territori e ai loro bisogni". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Alice Parma, depositando una interrogazione in Regione per chiedere alla giunta de Pascale "un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e monitoraggio in relazione alla crescente presenza di lupi nelle aree collinari e pedemontane della regione, in particolare nel riminese e nelle zone al confine con la Repubblica di San Marino".

Le paure dei residenti per lupi presenti nelle zone urbanizzate a ridosso della città, e la rabbia degli allevatori per i continui attacchi con perdite di bestiame e greggi, si spostano in via Aldo Moro dove si è acceso uno scontro politico tra maggioranza e opposizione sul caso lupi. Ciò che è chiaro a tutti, tuttavia, è la necessità di intervenire. Lo dice a chiare lettere la consigliera del Pd, Parma. "Negli ultimi mesi si sono verificati diversi attacchi a danno di animali domestici e da allevamento, che ha generato un senso di insicurezza tra i cittadini e preoccupazione tra gli allevatori, che ho avuto anche l’occasione di incontrare per raccogliere le loro necessità. Mi sono subito attivata in Regione con l’assessore Alessio Mammi: è necessario agire con responsabilità, tutelando da una parte la sicurezza delle comunità locali e dall’altra la conservazione di una specie protetta, adottando strategie efficaci e basate su dati scientifici".

Da una parte ci sono le aziende agricole che subiscono danni economici consistenti, "ed ho chiesto di accompagnarle con sostegni economici e supporto tecnico per proteggersi dagli attacchi di lupi e delle specie di canidi che popolano i nostri territori". Poi ci sono i cittadini che non sono più sicuri di tenere i propri cani e gatti in giardini con recinzioni alte due metri. "Ho anche chiesto di promuovere attività di formazione e informazione rivolte a cittadini e amministrazioni locali. Serve un equilibrio tra conservazione e convivenza".

In conclusione, "mentre a livello europeo si è aperta una nuova fase con il declassamento del lupo da ‘specie rigorosamente protetta’ a ‘protetta’, è urgente che anche a livello nazionale e regionale si avviino nuove forme di gestione. Siamo al lavoro".

Andrea Oliva

LupiAmbiente