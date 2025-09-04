Allarme lupi in città. Parma interroga la Regione: "Serve più prevenzione"

Emergenza lupi, "è urgente che anche a livello nazionale e regionale si avviino nuove forme di gestione, attente ai territori e ai loro bisogni". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Alice Parma, depositando una interrogazione in Regione per chiedere alla giunta de Pascale "un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e monitoraggio in relazione alla crescente presenza di lupi nelle aree collinari e pedemontane della regione, in particolare nel riminese e nelle zone al confine con la Repubblica di San Marino".

Le paure dei residenti per lupi presenti nelle zone urbanizzate a ridosso della città, e la rabbia degli allevatori per i continui attacchi con perdite di bestiame e greggi, si spostano in via Aldo Moro dove si è acceso uno scontro politico tra maggioranza e opposizione sul caso lupi. Ciò che è chiaro a tutti, tuttavia, è la necessità di intervenire. Lo dice a chiare lettere la consigliera del Pd, Parma. "Negli ultimi mesi si sono verificati diversi attacchi a danno di animali domestici e da allevamento, che ha generato un senso di insicurezza tra i cittadini e preoccupazione tra gli allevatori, che ho avuto anche l’occasione di incontrare per raccogliere le loro necessità. Mi sono subito attivata in Regione con l’assessore Alessio Mammi: è necessario agire con responsabilità, tutelando da una parte la sicurezza delle comunità locali e dall’altra la conservazione di una specie protetta, adottando strategie efficaci e basate su dati scientifici".

Da una parte ci sono le aziende agricole che subiscono danni economici consistenti, "ed ho chiesto di accompagnarle con sostegni economici e supporto tecnico per proteggersi dagli attacchi di lupi e delle specie di canidi che popolano i nostri territori". Poi ci sono i cittadini che non sono più sicuri di tenere i propri cani e gatti in giardini con recinzioni alte due metri. "Ho anche chiesto di promuovere attività di formazione e informazione rivolte a cittadini e amministrazioni locali. Serve un equilibrio tra conservazione e convivenza".

In conclusione, "mentre a livello europeo si è aperta una nuova fase con il declassamento del lupo da ‘specie rigorosamente protetta’ a ‘protetta’, è urgente che anche a livello nazionale e regionale si avviino nuove forme di gestione. Siamo al lavoro".

Andrea Oliva