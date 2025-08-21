Allarme lupi a Rimini, sale il livello di allerta: "Ora deve intervenire la Regione"

Dopo gli attacchi dei lupi su animali da allevamento nelle vallate, cresce la paura fin nel forese di Rimini con cani sbranati e uccisi nei recinti delle case. Troppo anche per il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad, che chiede pubblicamente alla Regione di lavorare a un piano di intervento. "In tutto il territorio della Romagna si accumulano segnalazioni e preoccupazioni circa avvistamenti di lupi anche nei pressi di presidi urbani e perfino di aggressioni nei confronti di animali da allevamento o da affezione – premette il presidente della Provincia nonché sindaco di Rimini –. Legittimamente gli agricoltori e le loro associazioni delle province romagnole, insieme a quelli dei privati, esprimono preoccupazioni e richieste di intervento".

Il problema sorge nel momento in cui si cercano strategie di intervento. "È chiaro che l’argomento sottostà a leggi e norme nazionali ma ritengo opportuno a questo punto, anche per evitare un effetto allarmistico altrettanto insidioso, che nella sede regionale si definisca uno spazio di discussione comune e quindi un piano, partendo da una fotografia reale della situazione". Sadegholvaad chiede chiarezza partendo dalle segnalazioni che stanno arrivando agli organi competenti, dove si verificano gli attacchi o gli avvistamenti e in quali condizioni. Poi "mettendo insieme organicamente le proposte migliori per rassicurare i cittadini, è necessario supportare gli agricoltori e mantenere in equilibrio il rapporto tra natura e uomo. Sono fiducioso che la Regione Emilia Romagna stia già monitorando con attenzione il problema".

La presenza dei lupi sta diventando un problema anche nella percezione generale, da quando branchi si sono spinti vicino alla città, in aree urbanizzate dove non si era mai registrata la loro presenza, con avvistamenti costanti, anche di giorno, non distanti dalle abitazioni, e attacchi notturni fin nei giardini ben recintati dove sono stati uccisi cani e gatti. La sensazione di pericolo nei cittadini sta crescendo, e la stessa consigliera regionale del Pd, Alice Parma, parla di "allarme che non ignoriamo". "I fatti recenti stanno generando un senso di insicurezza comprensibile nei cittadini e sempre maggiore preoccupazione negli allevatori" sottolineano dalla Cia, confederazione italiana degli agricoltori. Ma cosa si può fare? La domanda è sempre la medesima, ma questa volta la risposta cambia.

"A maggio il Parlamento Europeo ha declassato il lupo, passandolo dalla categoria ‘specie rigorosamente protetta’ a ‘specie protetta’. Questo – ribatte il consigliere regionale di FdI, Nicola Marcello – consente nuovi margini di manovra che in precedenza non c’erano. E la Regione ora può e deve prendere in considerazione azioni di mitigazione sulla presenza del lupo, nei contesti periurbani ed anche per l’attività delle aziende agricole. Cattura e trasferimento in aree idonee, o sterilizzazione delle femmine, sono situazioni che andranno stabilite dagli organismi, ma agire appare necessario". Per la consigliera Parma serve tuttavia che la novità introdotta dall’Europa "venga recepita a livello nazionale. La tutela dei lupi deve essere bilanciata con la sicurezza delle persone e la difesa delle attività produttive".