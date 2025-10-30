Allarme lupi tra le case: "Bisogna lavorare insieme per garantire la sicurezza"

Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha recentemente affrontato la crescente preoccupazione dei cittadini di Rimini Nord riguardo alla presenza dei lupi nel territorio collinare e agli attacchi registrati contro animali da cortile e domestici. La questione, che coinvolge anche l’area tra Rimini e Ravenna, ha sollevato allarme tra le famiglie e gli agricoltori.

In un confronto recente con il Forum del Quartiere 11, il sindaco ha ribadito la necessità di trovare una soluzione equilibrata alla problematica dei lupi. "La presenza degli animali nelle nostre colline ha suscitato molte preoccupazioni, in particolare a causa delle aggressioni agli animali", ha affermato Sadegholvaad. Ha sottolineato che queste segnalazioni, ormai diffuse su tutto il territorio romagnolo, stanno creando un clima di insicurezza, alimentato anche dalla percezione di pericolo che mina la serenità delle persone.

Il sindaco ha riconosciuto la legittima preoccupazione dei cittadini, in particolare di agricoltori e allevatori che vivono e lavorano in queste zone, e ha assicurato che si sta cercando di conciliare la tutela dei lupi, un animale protetto dalla legge, con le esigenze di sicurezza delle famiglie. La situazione, infatti, è regolamentata da normative nazionali che rendono particolarmente complessa qualsiasi azione, ma Sadegholvaad ha fatto sapere che è in corso un monitoraggio attento del fenomeno.

A breve, una delegazione dei cittadini di Rimini Nord sarà ricevuta in Regione per discutere l’evoluzione della situazione e capire quali misure possono essere adottate. "È fondamentale lavorare insieme – ha dichiarato il sindaco – per trovare una soluzione che tuteli l’ambiente e la sicurezza delle persone". Nonostante l’approccio cauto e mirato del sindaco, il comitato Viserba Monte ha lanciato un allarme esplicito riguardo ai pericoli legati alla presenza dei lupi. Il comitato, infatti, ha sollevato preoccupazioni legate all’avvicinarsi di Halloween, chiedendosi quanto sia sicuro mandare i bambini a fare “dolcetto o scherzetto” a causa della vicinanza dei lupi alle zone abitate.