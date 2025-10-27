Malamovida, il ritorno

Malamovida, il ritorno
Rimini
CronacaAllarme lupi nel Riminese, allevamento attaccato 3 volte in una settimana. “Abbiamo paura d’uscire”
27 ott 2025
FRANCESCO ZUPPIROLI
Cronaca
Allarme lupi nel Riminese, allevamento attaccato 3 volte in una settimana. “Abbiamo paura d’uscire”

Gli animali hanno ucciso alcune capre e una dozzina di oche nel cortile sul colle di Covignano. Paura anche a Verucchio. Il quartiere insorge, Marco Succi e Giorgio Urbinati: “Serve subito una soluzione, anche andare a correre è diventata un’attività rischiosa”

Marco Succi, presidente del Forum di quartiere 11, con una delegazione incontrerà la Regione giovedì per delle soluzioni sul tema

Rimini, 27 ottobre 2025 – Ormai è un assedio. Sul colle di Covignano, a Vergiano e dintorni, “ci sentiamo ostaggi dei lupi”. E il grido di allarme, che arriva da Marco Succi e Giorgio Urbinati, rispettivamente presidente e vice del Forum di quartiere 11, più che la prudenza del monito è assordante come una sirena. Quella suonata l’indomani dell’ennesima notte di razzia da parte dei branchi che ormai affollano l’area e che tra sabato e ieri hanno rifatto visita a una casa a duecento metri circa dal carcere di Rimini.

