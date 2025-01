Allarme lupo, gli avvistamenti si moltiplicano

Attenti al lupo... A San Giovanni si moltiplicano le segnalazioni e avvistamenti dell’animale, da Santa Maria in Pietrafitta fino al parco Gaibarella, a ridosso del centro strico marignanese. Si tratta di un singolo esemplare solitario che, negli ultimi giorni, è stato notato e fotografato mentre si aggirava nei campi non lontano dai centri abitati, in alcuni casi con un preda tra le fauci. Una presenza del tutto innocua per l’uomo, ma che comprensibilmente ha creato qualche preoccupazioni tra i residenti che sui social network hanno dedicato più di un post all’argomento "lupo". Preoccupazioni ampiamente affrontate dall’amministrazione comunale nel corso di una serata pubblica in collaborazione con il Servizio Agricoltura Caccia e Pesca, lo Sportello Lupo Rimini, il servizio veterinario dell’Asl Rimini e i carabinieri forestali. Proprio lo Sportello Lupo di Rimini ha fornito alcuni chiarimenti sull’esemplare marignanese.

"Il lupo è un animale territoriale, e per poter essere stabile ha bisogno di cibo; sia questo selvatico o di origine antropica. Se in questo momento il lupo c’è a San Giovanni in Marignano è perché trova tutto quello di cui ha bisogno – hanno precisato dallo Sportello –. È nella responsabilità di ognuno evitare che possa arrivare alle fonti antropiche come spazzatura, cani e gatti e animali da cortile, proteggendoli. Quando non troverà più fonti di cibo facile, il lupo se ne andrà". Aggiunge lo Sportello: "Contrariamente a quanto ci insegnano non esiste in natura un ambiente "ideale" del lupo, il lupo sta dove trova cibo e territorio libero da altri lupi. Ricordiamo inoltre che rendere e spostare i lupi oltre a non essere possibile per normative italiane ed europee, è una operazione inutile; tolto un lupo, nel giro di poco ne arriverà un altro, poiché quel cibo facile messo a disposizione rende quel territorio adatto".

Quanto alle raccomandazioni per la cittadinanza, il Comune di San Giovanni - nell’incontro svoltosi nelle scorse settimane - ha fornito alcuni consigli preziosi per una convivenza ‘serena’ tra lupi e residenti. Innanzitutto, è fondamentale prestare attenzione alla gestione dei rifiuti. Non bisogna lasciare i sacchi della raccolta porta a porta esposti per troppe ore né abbandonare rifiuti fuori dai cassonetti stradali. Un’altra buona pratica è rimuovere sempre il cibo non consumato dai propri animali domestici. Anche la sicurezza degli animali domestici stessi è importante. Di notte, cani e gatti possono essere più vulnerabili, quindi sarebbe meglio proteggerli, magari tenendoli al chiuso.