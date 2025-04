Allarme lupo: "Mi ha ucciso mezzo gregge"

"Un lupo è entrato nel recinto a pochi metri da casa e in pieno giorno. Mi ha ucciso più della metà del gregge di pecore e nessuno mi risarcirà, anzi. Sono io a dover pagare per smaltirne i resti". A parlare oggi è M.C. un allevatore di Sartiano di Novafeltria, che due giorni fa ha visto in diretta l’attacco alle sue pecore da parte di un lupo solitario. Su 15 capi, dieci sono stati uccisi in poco meno di mezz’ora a 5 metri da casa, in meno di 2 ettari di terreno. "A mezzogiorno e mezza ero fuori in cortile e avevo controllato il recinto – racconta il piccolo imprenditore – Dopo pranzo, intorno alle 14, sono tornato fuori e ho visto solo cinque pecore. Più mi avvicinavo e più ne trovavo alcune a terra, morte. Ho sorpreso il lupo che ne stava uccidendo una. Non aveva paura della presenza dell’uomo. Avere un recinto alto non conta. E’ stato velocissimo e non ha paura nemmeno di agire di giorno".

La situazione in alta Valmarecchia è sempre più critica. A pochi km da casa dell’allevatore, un altro attacco è stato messo a segno un giorno prima, a Libiano. Questa volta ad essere uccise circa sei capre. "Potrebbe trattarsi dello stesso lupo _ continua l’imprenditore _ E’ molto grosso e penso sia anziano. Conosce il territorio". M.C. non potrà essere risarcito. "Il recinto non era elettrificato – continua – e comunque sono risorse irrisorie, confronto ai danni subiti. Fino a quando non ci saranno problemi per l’uomo, non si farà nulla. Ma i lupi sono sempre più vicini alle abitazioni. La normativa è assurda. Accusano gli allevatori di abbandonare il territorio ma come si può andare avanti? Nel 2009 avevo subito un altro attacco, quella volta al bestiame di mucche. Ho dovuto smettere. A questo punto smetterò anche con le pecore. Gli animali erano stati spostati appositamente vicino a casa per tenerli sotto controllo. Facciamo produzione di formaggi, ora andrà tutto in fumo. Le poche pecore rimaste sono spaventatissime e ci vorrà molto tempo prima che si riprendano. Lo Stato e gli enti preposti dovrebbero essere più vicini agli imprenditori e trovare delle soluzioni, non abbandonarci".

L’associazione Coltivatori Associati Valmarecchia (CAV) ha presentato un esposto in Regione e Provincia, denunciando i danni provocati dalla fauna selvatica, i risarcimenti insufficienti e il rischio di abbandono delle aree rurali.

Rita Celli