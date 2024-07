Allarme maltempo in Riviera. Due trombe d’aria al largo: "Ma l’afa tornerà presto"

Qualche bagnante è riuscito ad avvistarle e fotografarle dalla spiaggia. Due trombe marine sono apparse ieri mattina al largo della costa riminese. Per fortuna non si sono avvicinate troppo alla terraferma e non hanno causato danni, al contrario di quanto accaduto a Punta Marina, nel Ravennate, dove una tromba marina si è abbattuta sugli stabilimenti balneari causando danni significativi. La segnalazione della tromba marina ’riminese’ è stata diffusa ieri dalla pagina Facebook Meteoroby di Roberto Nanni, meteorologo di Ampro (Associazione meteorologi professionisti). Il fenomeno è dovuta alla instabilità climatica. Alla base, chiarisce Nanni, "c’è lo scontro tra due venti opposti, uno proveniente da nord est e uno da nord ovest, o magari da sud ovest. Ciò che conta è il fatto che scontrandosi, questi finiscono per salire verso l’alto, impattando con un contesto di instabilità climatica. In quest’ottica la caratteristica dirimente della tromba d’aria e della tromba marina è che queste trovano una connessione sia con la cella temporalesca che viene raggiunta quando i venti salgono verso l’alto, sia col suolo o con l’acqua". Che meteo ci aspetta nei prossimi giorni? A partire da oggi, spiega Nanni, "si profila una nuova rimonta dell’alta pressione delle Azzorre. Non prima, però, di aver portato qualche rovescio tra la notte e il primo mattino sulle coste della Romagna e un po’ di variabilità che persisterà ancora sulle aree appenniniche per qualche giorno". L’anticiclone nordafricano si rinforzerà a partire da lunedì "con il ritorno dell’afa, cielo lattiginoso per polvere sahariana in sospensione e valori massimi di 4 o 6 gradi sopra le medie stagionali". Domenica invece "avremo il temporaneo afflusso al Nord di aria più fresca".