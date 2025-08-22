Allarme maltempo, Valconca flagellata. Oltre trenta gli interventi di soccorso

Alberi abbattuti dal vento, smottamenti lungo alcune strade comunali, cavi elettrici divelti e vecchi pali telefonici crollati: sono queste le principali criticità provocate dall’ondata di maltempo che nella serata di mercoledì (e poi di nuovo ieri pomeriggio ma in misura minore) si è abbattuta con forza sulla Valconca e sull’intera area sud della provincia. Una situazione che ha richiesto l’intervento incessante dei vigili del fuoco per tutta la notte, con circa trenta uscite distribuite tra Riccione, Misano, Cattolica oltre ai paesi e borghi della collina, in particolar modo finalizzate alla rimozione degli ostacoli e al ripristino della sicurezza lungo la rete viaria, specie nelle frazioni maggiormente isolate o lungo le strade di competenza provinciale. Nonostante i danni causati da pioggia e vento, nessuna persona è rimasta coinvolta e non si sono registrate chiusure o interruzioni lungo le strade a maggiore percorrenza.

A Montefiore i disagi hanno interessato soprattutto la Strada Provinciale 36 in località San Gaudenzo e via Cà Santino, dove la caduta di un albero e di un palo Telecom ha reso necessario l’intervento dei soccorritori. Grazie alla tempestività dei vigili del fuoco, la viabilità è stata ripristinata in poche ore. Scenario complesso anche a Mondaino, dove le piogge e il vento hanno provocato smottamenti e nuove cadute di alberi. Ieri mattina erano ancora attivi i presidi della Protezione Civile della Valconca, della polizia locale e dei vigili del fuoco, impegnati a garantire la messa in sicurezza del territorio. Il Comune ha rivolto un invito ai cittadini suggerendo di evitare spostamenti non indispensabili e a seguire le disposizioni delle autorità. Le verifiche sono proseguite per tutta la mattina con sopralluoghi mirati a valutare eventuali altre criticità, mentre le squadre operative restano in allerta per monitorare il territorio in caso di ulteriori precipitazioni.

A Saludecio, nell’area di Meleto, si è registrata la caduta di piante ed alberi oltre ad alcuni blackout temporanei che hanno creato disagi nelle zone residenziali più isolate. Qualche allagamento di scantinati e garage è avvenuto soprattutto lungo il confine tra la Romagna e le Marche, dove l’ondata di maltempo si è abbattuta con maggiore intensità. Nel pomeriggio di ieri la provincia è stata interessata da nuovi temporali sparsi anche se verso sera le condizioni meteo sono andate progressivamente migliorando. Per la giornata di oggi si attendono schiarite e una maggiore stabilità climatica, con la pioggia che dovrebbe lasciare lo spazio al ritorno del bel tempo.