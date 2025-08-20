Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Cronaca
20 ago 2025
REDAZIONE RIMINI
  4. Allarme monopattini. In aumento gli incidenti provocati da chi li guida. Ma le sanzioni sono poche

Donna ferita in viale Vespucci: "Uno mi ha tagliato la strada e poi è scappato"

Giovani in monopattino nel Parco del mare (foto di repertorio)

C’è chi è stato travolto in pieno mentre passeggiava ed è finito in ospedale, con fratture e diverse settimane di fisioterapia da dover affrontare. C’è chi, mentre era alla guida della macchina, se n’è ritrovato uno davanti all’improvviso e ha rischiato di finire fuori strada per schivarlo. A Rimini l’uso selvaggio dei monopattini continua a essere un problema. Non passa giorno senza segnalazioni legate a comportamenti scorretti o, peggio ancora, a incidenti causati da qualche conducente ‘pirata’.

Anche quest’estate vanno moltiplicandosi le denunce, sui social ma non solo, per chi sfreccia con i mezzi a velocità ben superiori ai 6 km orari nelle aree pedonali, oppure con uno o due passeggeri a bordo (vietatissimo) o senza casco. E aumentano i sinistri che coinvolgono direttamente i monopattini. Uno degli ultimi è stato reso noto in questi giorni, sul gruppo Facebook ’Segnalazioni Rimini’, dove una donna riferisce di uno scontro frontale: "Sabato mattina, alle 6 circa in viale Vespucci, poco prima di piazzale Kennedy, un monopattino mi ha tagliato la strada contromano. Io, ero in Vespa, sono finito a terra, svegliandomi solo in ambulanza… Se qualcuno ha visto, mi scriva in privato, grazie".

La polizia locale di Rimini nel 2024 ha fatto 48 multe per violazioni commesse con i monopattini, contro le 44 dell’anno precedente. E nello stesso periodo sono stati registrati 47 incidenti, rispetto ai 44 del 2023. Quest’anno, a fronte di migliaia di monopattini in circolazione a RImini (di proprietà o in sharing), sono state circa una trentina le sanzioni elevate dai vigili nel periodo compreso tra gennaio e giugno, in prevalenza per guida senza casco. Stando ai dati nazionali dell’Osservatorio Asaps, tra 2020 e 2024, in Italia si sono contate 20 vittime legate agli incidenti con monopattini.

Eppure, le regole ci sarebbero. Il nuovo codice della strada ha reso moloto più stringente l’uso dei monopattini: il casco obbligatorio per tutti, targa identificativa, assicurazione, limiti di velocità definiti a seconda delle situazioni (20 km orari su strada e 6 nelle aree pedonali),divieto di circolazione sui marciapiedi e di utilizzo fuori dai centri urbani. Non si possono trasportare passeggeri, né guidare usando lo smartphone. Regole stringenti, spesso e volentieri trasgredite dai conducenti dei monopattini. Il tutto nonostante i controlli sempre più serrati – sia da parte dei vigili che della polizia stradale – sul lungomare così come in centro storico e nelle altre zone della città.

l.m.

