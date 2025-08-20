Allarme monopattini. In aumento gli incidenti provocati da chi li guida. Ma le sanzioni sono poche

C’è chi è stato travolto in pieno mentre passeggiava ed è finito in ospedale, con fratture e diverse settimane di fisioterapia da dover affrontare. C’è chi, mentre era alla guida della macchina, se n’è ritrovato uno davanti all’improvviso e ha rischiato di finire fuori strada per schivarlo. A Rimini l’uso selvaggio dei monopattini continua a essere un problema. Non passa giorno senza segnalazioni legate a comportamenti scorretti o, peggio ancora, a incidenti causati da qualche conducente ‘pirata’.

Anche quest’estate vanno moltiplicandosi le denunce, sui social ma non solo, per chi sfreccia con i mezzi a velocità ben superiori ai 6 km orari nelle aree pedonali, oppure con uno o due passeggeri a bordo (vietatissimo) o senza casco. E aumentano i sinistri che coinvolgono direttamente i monopattini. Uno degli ultimi è stato reso noto in questi giorni, sul gruppo Facebook ’Segnalazioni Rimini’, dove una donna riferisce di uno scontro frontale: "Sabato mattina, alle 6 circa in viale Vespucci, poco prima di piazzale Kennedy, un monopattino mi ha tagliato la strada contromano. Io, ero in Vespa, sono finito a terra, svegliandomi solo in ambulanza… Se qualcuno ha visto, mi scriva in privato, grazie".

La polizia locale di Rimini nel 2024 ha fatto 48 multe per violazioni commesse con i monopattini, contro le 44 dell’anno precedente. E nello stesso periodo sono stati registrati 47 incidenti, rispetto ai 44 del 2023. Quest’anno, a fronte di migliaia di monopattini in circolazione a RImini (di proprietà o in sharing), sono state circa una trentina le sanzioni elevate dai vigili nel periodo compreso tra gennaio e giugno, in prevalenza per guida senza casco. Stando ai dati nazionali dell’Osservatorio Asaps, tra 2020 e 2024, in Italia si sono contate 20 vittime legate agli incidenti con monopattini.

Eppure, le regole ci sarebbero. Il nuovo codice della strada ha reso moloto più stringente l’uso dei monopattini: il casco obbligatorio per tutti, targa identificativa, assicurazione, limiti di velocità definiti a seconda delle situazioni (20 km orari su strada e 6 nelle aree pedonali),divieto di circolazione sui marciapiedi e di utilizzo fuori dai centri urbani. Non si possono trasportare passeggeri, né guidare usando lo smartphone. Regole stringenti, spesso e volentieri trasgredite dai conducenti dei monopattini. Il tutto nonostante i controlli sempre più serrati – sia da parte dei vigili che della polizia stradale – sul lungomare così come in centro storico e nelle altre zone della città.

l.m.