Allarme negozi sfitti. "Servono più parcheggi"

Sempre più negozi sfitti spengono il commercio della Regina ed ora scatta l’allarme anche nella zona del centro storico, tra le vie Pascoli, Cattaneo e piazza Mercato, e non solo. Gli operatori lanciano un appello per pensare a strategie comuni di rilancio dell’asse commerciale cittadino, a partire da un diffuso piano parcheggi, che pare mancare in questo momento. "È inutile negarlo, senza parcheggi in centro il commercio muore – dice Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato – ed urge un piano di emergenza che possa frenare questo periodo di chiusure con sempre più cartelli ‘affittasi’ sparsi per la città. Inoltre se si aggiunge che la zona a mare ha visto perdere ulteriori posti auto con il nuovo lungomare si capisce lo stato di emergenza preoccupante per il commercio cattolichino". Ed ecco la proposta: "Dobbiamo ragionare sull’eventualità di pensare a un grande polmone della sosta sfruttando meglio l’area di piazza De Curtis, dove il sabato mattina si tiene il mercato settimanale – continua Ruggeri – e dove vi è disponibilità il resto della settimana di un’area a raso con oltre 220 posti auto. Ecco: in quell’area, che sorge a poche centinaia di metri dal centro di Cattolica, si deve collocare magari un parcheggio multipiano. Ragioniamoci insieme tra amministrazione comunale e categorie: è arrivato il momento di pensare anche alla possibilità di realizzare un multipiano, magari ottenendo 200-300 posti auto interrati di un piano e sfruttando meglio pure l’area a raso, magari anche trasferendo il mercato settimanale in un altro quartiere. Sarebbe una soluzione ottima per il commercio cattolichino. Ma non possiamo più aspettare".

Anche altri colleghi lanciano l’allarme sui negozi sfitti: "Ogni anno lo ripeto – conferma Giuseppe Barbieri, presidente Adac – Ci sono ogni inverno tra gli 80 ed i 100 negozi sfitti se si considera tutto il territorio di Cattolica e sono numeri importanti, che non si possono più sottovalutare. Urge un piano di rilancio per tutto il commercio di Cattolica".

Luca Pizzagalli