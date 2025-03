Allarme per le condizioni delle strade in centro. Gli operatori: "Via Bovio abbandonata a se stessa"

Gli operatori economici del centro di Cattolica alzano la voce, in vista delle vacanze pasquali, e chiedono interventi di manutenzione straordinaria in via Bovio, asse centrale della passeggiata commerciale. "Purtroppo le nostre richieste passate sono state vane – ribadisce Marco Lorenzi del Comitato del centro città – Sappiamo di grandi progetti futuri, ma non sappiamo del presente, un presente fatto di questi disagi. Manca la manutenzione, o per lo meno quella che si sta facendo non è sufficiente, è inadeguata e con essa la pulizia generale, e la questione parcheggi. Ancora un confronto serio con noi operatori manca e così non va bene. Ognuno pensa solo al proprio orticello, ma serve un coordinamento generale anche per rinforzare il centro stesso, abbiamo bisogno di interventi concreti ed immediati". "Ci chiediamo se sindaca e giunta potessero magari fare una bella passeggiata in centro – dice Giovanni Ruggeri, segretario Confartigianato di Cattolica – e magari anche nella vicina piazzetta della Gina. Purtroppo il centro città non può essere lasciato in queste condizioni. La nostra proposta è che si faccia una riunione di giunta all’aperto proprio in centro, per dare un segnale. Si parla di mega progetti, di finanziamenti, ma il presente dice che non si riesce a camminare in via Bovio, che i turisti inciampano, che la pavimentazione è rotta in più punti. Così non va".

lu. pi.