Allarme prostituzione, arriva la stretta con un’ordinanza ad hoc

Entrerà in vigore il prossimo lunedì 26 maggio l’ordinanza contingibile e urgente predisposta dal comando di polizia locale del Comune di Rimini e firmata dal sindaco Jamil Sadegholvaad per prevenire e contrastare i pericoli connessi alla prostituzione in strada. L’ordinanza, che resterà in vigore fino al 31 gennaio 2026, sarà valida su diverse strade, tra cui: Viale Regina Elena, Viale Regina Margherita, Viale Principe di Piemonte, Via Novara, Via Teramo, Via Foglino, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, su tutta la Strada Statale 16, Piazzale Cesare Battisti, Via Emilia, Via XXIII Settembre. Lo strumento prevede per sanzioni amministrative pecuniarie fino a 500 euro per coloro che porranno in essere comportamenti diretti a offrire prestazioni sessuali a pagamento. L’ordinanza stabilisce inoltre il divieto di richiesta di informazioni a soggetti che pongano in essere tali comportamenti o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento.