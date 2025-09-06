Allarme ‘rosso’, oltre 700 multe in un anno

Passare col rosso a Santarcangelo può costare caro. Da un anno due incroci strategici – via Braschi/Emilia all’altezza di viale Mazzini e via Trasversale Marecchia con la Marecchiese – sono sorvegliati da telecamere che non perdonano. E il bilancio parla da sé: 721 infrazioni rilevate in dodici mesi, circa 60 al mese, con un picco di 99 a ottobre 2024 e un minimo di 18 a gennaio 2025. Una media di due contravvenzioni al giorno è il segnale che il dispositivo ha cambiato le abitudini degli automobilisti, spingendo a frenare prima del rosso. Gli impianti, attivi dal primo settembre 2024 e corredati da countdown che scandiscono la durata del giallo, non si attivano se un veicolo rimane bloccato oltre la linea di arresto: rilevano soltanto chi forza l’incrocio con il rosso già scattato. Una distinzione netta, che li rende strumenti di prevenzione più che di punizione.

"Che i dispositivi abbiano prodotto meno di due sanzioni al giorno nel loro primo anno di attività dimostra la loro piena efficacia – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Luca Paganelli –. Sono pensati per prevenire una delle violazioni più gravi del Codice della strada, a beneficio della sicurezza di tutti".

Il bilancio estivo ricorda poi l’ampiezza dell’impegno dei vigili su più fronti. Nei tre mesi più caldi gli agenti hanno effettuato 117 pattugliamenti a piedi, anche notturni, spesso con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia locale di Rimini. Proprio quest’ultima, nell’ultimo servizio, ha controllato parchi e impianti sportivi identificando 10 persone, ispezionando un veicolo, recuperando un piccolo quantitativo di hashish ed elevando una sanzione amministrativa. Alla voce viabilità: 42 incidenti rilevati in estate, 24 con feriti. Dall’inizio dell’anno i sinistri sono stati 90, con 51 casi con feriti. Per gli eventi pubblici, 12 servizi dedicati con l’impiego complessivo di 35 agenti. Sul fronte della convivenza, da gennaio ad agosto il Comando ha ricevuto 50 segnalazioni legate a carovane nomadi: ne sono scaturiti 46 interventi, con 8 sanzioni e 11 diffide. Accanto all’attività su strada, il Corpo guidato dal comandante Del Fabbro ha avviato una riorganizzazione interna, con quattro unità operative specializzate – commercio e ambiente, rapporti con i cittadini, servizi operativi e prossimità – affiancate da ufficio Comando e Polizia giudiziaria. Dai semafori al presidio nei parchi, dagli eventi alla riorganizzazione, il messaggio che arriva è unico: la sicurezza non è un numero di multe, ma una presenza quotidiana.

Aldo Di Tommaso