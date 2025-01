Allarme rottweiler liberi sulla provinciale 13 bis

"Stamattina mentre mi recavo al lavoro in macchina verso le 5,30, poco prima della chiesa di Bellaria Monte, mi sono ritrovata in mezzo alla strada due dobermann neri che non mi facevano passare. Appena ci sono riuscita mi hanno rincorso per un bel pezzo per poi arrendersi. Ovviamente non mi sono fermata sia perché ero da sola e non sapevo la loro reazione. Se riuscite ad avviare qualcuno io essendo al lavoro non riesco". E’ il post pubblicato ieri mattina da V.G. sulla pagina Facebook Sei di Bellaria Igea Marina se. L’intento era mettere in guarda che transitava sulla provinciale 13 bis.

Si scatenano subito polemiche tra chi ’difende’ gli animali e chi attacca il proprietario cui erano forse sfuggiti. "Non sparate sentenze senza sapere perché erano scappati, può succedere a tutti", il primo post di replica. "Erano due rottweiler, per fortuna sono stati recuperati", avverte A. M. "Pericolosi come i dobermann, geneticamente aggressivi, anche se ben addomesticati", sostene C.S. "Dipende da chi li cresce, è l’uomo che molte volte sbaglia", sostiene S.S. "Li ho assistiti finché non è arrivato il proprietario, erano buonissimi, si trattava di due cuccioli", scrive Y.C. "Pensa se fossi stata in bicicletta", scrive B.N. rivolta all’autrice del post iniziale.

La polizia locale, come riferito anche di recente su queste colonne, sanziona i proprietari che lasciano liberi i cani senza guinzaglio in aree pubbliche.