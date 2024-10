Allarme sicurezza al Ttg . Sorvegliato a vista dagli agenti lo stand di Israele alla Fiera

Più agenti in fiera, dentro e fuori. Anche in borghese. E guarderanno a vista lo stand di Israele. Non sarà (questo no) una manifestazione blindata. Ma le misure di sicurezza e i controlli sono stati rafforzati per la nuova edizione del Ttg, la grande fiera del turismo che partirà mercoledì a Rimini. Inevitabile, dopo le ultime disposizioni arrivate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha chiesto massima attenzione e sorveglianza in tutti luoghi considerati ’sensibili’ e quindi più a rischio. Lunedì sarà passato un anno dall’attacco di Hamas in Israele. Non si vede la fine, per ora, della guerra in Medio Oriente. Ma intanto in Italia, così come nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti, si moltiplicano le manifestazioni e le tensioni.

La presenza di Israele a Rimini, con uno stand al Ttg, non era affatto scontata quest’anno. L’ufficio nazionale israeliano del turismo era presente anche l’anno scorso (foto). Il clima di tensione era palpabile. Ma allora gli attacchi di Hamas erano appena avvenuti. Un anno dopo, la pace è lontana e il conflitto si è allargato al Libano. Ma Israele non rinuncia a promuoversi come destinazione turistica e ha confermato la presenza al Ttg. "È un appuntamento imprescindibile per noi", osserva Kalanit Goren, la direttrice dell’ufficio nazionale Israeliano del turismo in Italia. Il 2025 sarà l’anno del Giubileo "e tutti i comparti della nostra filiera turistica sono pronti ad accogliere al meglio i pellegrini che decideranno di venire in Israele, a collaborare con operatori, vettori, agenti di viaggio e organizzazioni religiose. Nella speranza che il tempo futuro torni a essere un tempo di pace".

Lo stand di Israele al Ttg di Rimini sarà sorvegliato costantemente nei giorni della fiera. Previsti anche controlli rafforzati in altri padiglioni, e soprattutto agli ingressi e nelle aree esterne. Non sono da escludere manifestazioni di protesta contro la presenza di Israele al Ttg. Già in occasione del Meeting di Cl, ad agosto, il gruppo ’Rimini for Gaza’ manifestò all’ingresso della Fiera con bandiere palestinesi.