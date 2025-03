Allarme sicurezza, arrivano 15 telecamere sul lungomare Carrà

Vandali e maleducati: è finita la pacchia. Sono state attivate, sul lungomare ciclopedonale Raffaella Carrà, 15 telecamere installalate a scopo di deterrenza preventiva ma anche di riscontro documentale in caso di violazioni e reati. L’opera costa oltre 250mila euro, 190mila dei quali finanziati dal Ministero dell’Interno, nel contesto dei ‘Patti per l’attuazione per la sicurezza urbana’. Con questo intervento il Comune di Bellaria Igea Marina supera quota 130 telecamere attive su tutto il territorio.