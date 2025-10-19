Allarme sicurezza: giù una ventina di alberi

Nuove piante da tagliare nei viali della città, e nuovi alberi da mettere a dimora negli spazi vuoti. Il conto complessivo è di 19 alberature. Ma le sostituzioni avverranno prevalentemente con "querce, platani e frassini. Tali alberi sono stati scelti perché garantiscono non solo maggiore stabilità, resistenza e longevità, ma anche il massimo beneficio ambientale", dicono dal municipio. In altri termini "le nuove essenze arboree sono state selezionate per la loro idoneità al contesto urbano, privilegiando specie autoctone o consolidate".

Dunque per le nuove piantumazioni si cercherà di limitare il ricorso ai pini marittimi. Gli interventi di abbattimenti avverranno nei viali Oberdan, Tizzana, Calabria, Dante, Po, Emilia, Mantova, Lombardia e D’Annunzio.

"Le verifiche effettuate hanno evidenziato la presenza di alcune piante, appartenenti alle specie pino domestico, platano, mirabolano e acero, che si trovano in condizioni irrimediabilmente compromesse, deperite, non più vitali e funzionali. Nella maggior parte dei casi, si tratta di esemplari messi a dimora tra il secondo Dopoguerra e gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, che oggi necessitano di sostituzione per motivi di sicurezza". Nel rimpiazzare gli alberi da abbattere la selezione delle nuove specie "è ricaduta su alberature diverse da quelle esistenti, perché ritenute più adatte al contesto urbano".

Le nuove alberature saranno collocate nello stesso spazio delle piante sostituite. Nei casi in cui questo non fosse possibile verrà individuata l’area più vicina al sito di espianto, per garantire uno sviluppo equilibrato e corretto della pianta, guardando al rispetto delle norme di sicurezza e della funzionalità urbana.