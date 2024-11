Allarme sociale, oltre 200 famiglie in difficoltà

La Regina si appresta a vivere il Natale, ma ancora una volta i morsi della povertà si fanno sentire. Ed arriva un dato da Palazzo Mancini che fa riflettere: il bando, appena chiuso, per le domande di assegnazione di contributi per la mensa alle scuole elementari ha fatto registrare 106 richieste da parte di famiglie cattolichine. E non finisce qui. "L’emergenza sociale è altissima – spiega Roberto Franca, consigliere comunale di maggioranza, della lista "Idee in Comune" – ed è per questo che ci siamo battuti per arrivare ad un fondo di sostegno per i buoni mensa che si aggira sulle 50.000 euro rispetto agli anni scorsi quando vi erano poche migliaia di euro".

Ma giungono altri numeri da altri settori sociali che fanno capire le difficoltà presenti sul territorio: "Ci sono oltre 140 famiglie che chiedono una casa – continua Franca – e ci stiamo adoperando per migliorare e perfezionare gli alloggi popolari. Abbiamo deliberato lavori per 100mila euro proprio nell’ultimo consiglio comunale, e nei prossimi tre anni si investiranno altri 150mila euro per allestire elevatori sulle scale per gli anziani". Mentre tra parrocchie e servizi sociali si aggira sui 200 il numero dei nuclei famigliari che richiedono annualmente sostegno economico per spese alimentari, bollette e affitto: "Stiamo vivendo un periodo di congiuntura economica difficile – continua il consigliere comunale di maggioranza – con alcune aziende locali che mettono in cassa integrazione i lavoratori ed il mercato internazionale fortemente penalizzato anche dalle guerre che continuano".

Poi, prende sempre più corpo un progetto davvero interessante sul tema dello spreco alimentare: "Stiamo concretizzando alcune linee guida per la lotta allo spreco alimentare in città – continua Franca – e abbiamo portato tale tema all’interno della Consulta del Terzo Settore, che è nata da alcuni mesi a Palazzo Mancini e raggruppa le più importanti realtà socio-assistenziali del territorio comunale. L’idea di massima è di creare una rete che ci possa permettere di recuperare il cibo, ancora in buone condizioni, da strutture della distribuzione, strutture alberghiere e mense, e redistribuirlo ai nuclei famigliari in difficoltà ma necessitiamo di un’organizzazione concreta che possa contare su tante realtà e associazioni".

Luca Pizzagalli