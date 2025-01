Allarme Tomassini Piacenza in dubbio

Il tema tecnico della settimana è certamente quello riguardante Piacenza, la prossima avversaria di Rbr in campionato. Domenica i biancorossi ritroveranno il caro Flaminio e si aspettano due punti importanti contro l’ultima della classe, ma occhio all’infermeria.

Già, perché sono le condizioni di Giovanni Tomassini a tenere banco in questi giorni. Il giocatore è sceso regolarmente sul parquet nel derby, pur se la settimana precedente è stata travagliata per un’infiammazione alla spalla sinistra. Ora però, come annunciato da coach Sandro Dell’Agnello nel postpartita dell’Unieuro Arena, Tomassini ha bisogno di qualche giorno di stop, naturalmente con trattamenti alla spalla e monitoraggio quotidiano della situazione.

Lo staff non dispera di poterlo avere a disposizione per domenica, ma tutto dipenderà da come reagirà il fisico del giocatore in questi giorni. "Tom" resta un elemento fondamentale nella rotazione degli esterni, soprattutto per quanto riguarda play e guardie. Quattro giocatori che a turno si accendono e nel corso dell’anno l’hanno fatto con regolarità straordinaria.