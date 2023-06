Allarme truffe per gli affitti

Nuove truffe in corso per l’affitto di appartamenti estivi a Bellaria Igea Marina. I finti profili social, di donne e uomini, sono già stati segnalati alla Polizia Postale e al sistema Facebook, dai gestori delle pagine locali che trattano l’affitto e la vendita di appartamenti estivi. L’attenzione è massima tra i residenti. Con l’arrivo della stagione sono tante le persone che stanno cercando di trovare alloggio, per una o due settimane, a poco prezzo. Tra gli utenti dei vari gruppi Facebook si aggirerebbero, però, dei profili finti, o temporanei, utili a mettersi in contatto con i malcapitati e rubare loro caparre. "Le segnalazioni più recenti – dicono i gestori di vari gruppi social bellariesi – parlano di tre persone, una donna e due uomini, che affittano la stessa casa in via Capodistria a Bellaria, non intestata a loro, incassano caparre e poi spariscono nel nulla. Purtroppo in zone turistiche come Bellaria Igea Marina, truffe di questo tipo vengono fatte da anni e invitiamo la popolazione a rivolgersi solo a persone di fiducia e a fare più controlli".