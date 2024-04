Allarme ultrà al ‘Neri’. In campo cento divise

Sale la tensione per il derby dell’Adriatico. Tra i tifosi delle due squadre, Rimini e Vis Pesaro, esiste una rivalità di vecchia data che affonda le radici nei decenni passati e anche di recente, com’è noto, non sono mancati scontri e tafferugli. Tutto questo fa sì che la partita in programma oggi, alle 20.45, allo stadio ‘Romeo Neri’ non sia sicuramente un match come tutti gli altri. Massiccio il servizio d’ordine messo in campo dalla Questura di Rimini, con il coordinamento del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, per accogliere i circa 200 supporter pesaresi che sbarcheranno a Rimini per la partita. In linea con quanto stabilito dal Gruppo operativo sicurezza, l’organismo incaricato di vigilare sulle manifestazioni sportive considerate a rischio, ai sostenitori della Vis residenti nella provincia di Pesaro - Urbino è stata riservata la curva ovest, quella degli ospiti.

Molti arriveranno in autobus altri ancora in auto uscendo dal casello autostradale e saranno presi ‘in carico’ dalle forze dell’ordine che li accompagneranno e scorteranno con un servizio di staffetta fino allo stadio. Non è però da escludere che gli ultrà pesaresi possano scegliere altre strade per avvicinarsi al ‘Romeo Neri’: le forze dell’ordine non vogliono farsi trovare impreparate e per questo motivo sarà predisposto un monitoraggio stringente dei principali varchi d’accesso. Tutto questo per evitare e scongiurare, fin da subito, possibili tentativi di contatto con gli ultrà biancorossi. Complessivamente saranno un’ottantina le divise, tra polizia di Stato e carabinieri, che presidieranno lo stadio e l’area attorno ad esso, pronte ad intervenire in caso di necessità. A loro si aggiungeranno gli agenti della polizia locale, per un totale di un centinaio di uomini deputati alla sicurezza. Uno degli ultimi episodi ad altissima tensione tra romagnoli e marchigiani risale all’ottobre del 2022. Prima della gara, disputata sempre al ‘Neri’, erano volate scintille. Il contatto tra i tifosi si era verificato in viale Settembrini, vicino all’ospedale. Alcuni sostenitori della Vis Pesaro arrivati in auto si erano ritrovati davanti un gruppo di tifosi (almeno una ventina) del Rimini. Erano volate urla e minacce, ma i poliziotti erano intervenuti dopo pochi minuti e avevano evitato che si passasse dalle parole ai fatti. Allontanati gli ultrà del Rimini, gli agenti poi avevano ’scortato’ i tifosi della Vis Pesaro fino allo stadio ’Romeo Neri’.