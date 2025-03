All’asta dei pensieri: Bergonzoni a Cattolica

Con lui va sempre così: trascendi e... sali, per citare un suo vecchio spettacolo. Alessandro Bergonzoni è pronto a far riflettere e a ridere con il suo nuovo spettacolo Arrivano i Dunque. L’attore bolognese sarà in scena domani a Cattolica, al teatro della Regina (sipario alle 21). Impossibile riuscire a descrivere l’opera di Bergonzoni. Bisogna vederlo dal vivo, ascoltarlo, provare a seguirlo nel suo geniale e labirintico monologo. Dove tocca, ancora una volta, temi di forte attualità: dalla malattia alle condizioni delle carceri in Italia. Il suo è un vero e proprio teatro sociale, potentissimo e ironico. Per Bergonzoni Arrivano i Dunque è quasi "un’asta dei pensieri... Cerco il miglior (s)offerente per mettere all’incanto il verso delle cose... magari d’uccello o di poeta. Parto dallo sproposito, per la rifusa, con la congiungivite, varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, van Gogh e Bangkok, bene e Mahler...". Ma chi sono, alla fin fine, i Dunque? "Sono quelli che si pone un altrista, quelli che si pone chi fa tealtro – ha spiegato Bergonzoni alla presentazione dello spettacolo – Inauguriamo qui un’epoca in cui non c’è più il teatro ma il tealtro, te, altro da te, te e altro; per l’altrista è lo stesso discorso: non capisco come si riesca a lavorare nell’arte, in tutte le arti, senza l’altro".