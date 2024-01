All’asta l’ex cinema a luci rosse. Venduto a una società immobiliare. Al suo posto un supermercato?

Il sogno era quello di realizzare finalmente a Miramare, con l’aiuto della Pro Loco e del Comune, un teatro e uno spazio dedicato a eventi e conferenze. Ma il sogno, portato avanti da un gruppo di imprenditori, resterà tale. Alla fine l’ex cinema a luci rosse di Miramare è stato acquistato da una società immobiliare, per 81mila euro. È stata l’unica offerta pervenuta al tribunale di Rimini. La cordata formata dall’albergatore Corrado Della Vista e altri operatori, con l’appoggio della Pro Loco (nella foto durante uno dei sopralluoghi), non si è presentata all’asta dell’altro ieri. Che è stata la terza, dopo quelle – andate deserte – dei mesi scorsi. Stavolta per comprare l’ex cinema, chiuso dal 2020, bastavano 81mila euro.

"Abbiamo deciso di rinunciare all’asta di martedì – spiega Della Vista – perché non eravamo ancora pronti e speravamo andasse di nuovo deserta. Era in programma tra qualche giorno un nuovo incontro con il Comune, per capire meglio come portare avanti il nostro progetto. Abbiamo atteso, sperando che nessuno facesse un’offerta". E invece un’offerta c’è stata, avanzata da una società immobiliare, che si è così aggiudicata l’immobile.

"Va detto – continua Della Vista – che l’ex cinema è in condizioni pessime. Da una prima stima, avevamo preventivato una spesa superiore a 200mila euro per i lavori di riqualificazione". Metterlo a posto "ci sarebbe costato più che comprarlo". Il progetto era ambizioso: fare dell’ex cinema di Miramare un luogo della cultura, con eventi, spettacoli, sala conferenze e anche proiezioni di film. Un progetto sfumato, ora che l’immobile è stato acquistato da altri.

E adesso, che ne sarà dell’ex cinema? Non sono ancora chiare le intenzioni dei nuovi proprietari. Ma stando alle indiscrezioni, la società ha acquistato l’immobile per poter realizzare un’attività commerciale. Magari un supermercato? Da Palazzo Garampi mettono subito il freno ai nuovi proprietari. All’ex cinema non possono essere realizzati né appartamenti, né attività commerciali, perché l’attuale destinazione d’uso non lo consente.

Manuel Spadazzi