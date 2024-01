All’asta per 80mila euro. Miramare sogna in grande: "Teatro e sala conferenze nell’ex cinema a luci rosse"

La concomitanza col periodo dei saldi è casuale, ma è davvero stracciato il prezzo di partenza della base d’asta, fissata per il 15 gennaio, per l’assegnazione della storica sala dell’ex cinema a luci rosse di via Oliveti, nel cuore di Miramare. Si parte da 108mila euro, ma l’offerta minima è di 81mila. Il rialzo minimo, in caso di gara, è di 3.000 euro. Una miseria visto che si tratta di un immobile in una zona turisticamente strategica di Rimini Sud. I tentativi di assegnazione del quale sinora sono andati a vuoto. La prima asta, nel luglio scorso, era partita da quota 191mila euro. Niente di fatto. Secondo tentativo a 144mila, a metà ottobre: anche quello andato a vuoto. Ora si riparte. "Abbiamo preso accordi con il delegato alla vendita per visionare la sala nei prossimi giorni – spiega l’alberatore Corrado Della Vista, che insieme a un gruppo di operatori turistici punta a rilevare e ristrutturare l’immobile – e renderci conto direttamente della situazione: la nostra intenzione è acquisirla per realizzare un centro polivalente. Che possa ospitare una piccola sala a vocazione congressuale per circa 250 persone, che nella nostra zona manca, e sarebbe una benedizione per circa 200 hotel di Rimini Sud. Ma sarà una struttura polivalente, per un utilizzo ludico e culturale: un piccolo teatro, sala mostre e conferenze, spazio per incontri che funzioni tutto l’anno. La somma di acquisto ora è abbordabile, poi va messa in conto la spesa per l’adeguamento, probabilmente non meno di 200mila euro".

La posizione del resto è stratetica: a due passi dal mare, in pieno centro e vicino a stazione Fs e Metromare. Nei giorni scorsi gli imprenditori interessati hanno incontrato gli assessore Mattia Morolli (Lavori pubblici) e Anna Montini (Ambiente). "Ben venga il recupero di quella sala – afferma l’assessore Morolli –. Gli operatori ci hanno proposto di trasformarla ospitando servizi civici, culturali e artistici per la città. L’amministrazione comunale sta già facendo importanti investimenti a Miramare e a Rimini Sud, con la Casa della salute, l’acquisizione degli uffici dell’ex Quartiere per trasferirvi i servizi anagrafici e una sede decentrata della polizia municipale, con investimento di un milione di euro. Senza dimenticare i nuovi step di intervento del Parco del mare, e il completamento del Piano della balneazione Psbo. Se gli imprenditori acquisiranno la sala, l’amministrazione potrà avviare un rapporto di collaborazione per sostenerne le attività a beneficio dell’intera collettività".

Mario Gradara