All’Astoria il concerto degli Interiors tra jazz, musica etnica ed elettronica

Che musica all’Astoria. Il Rimini jazz club in collaborazione con ’Meraveja’, presenta un inedito concerto all’ex cinema, pensato sul solco del progetto ‘Ritorno all’Astoria’. Domani (inizio alle 21) sul palco arrivano gli Interiors. Il duo è composto da Erica Scherl (violino, tastiera, effetti e looper) e Valerio Corzani (basso elettrico, voce, dispositivi elettronici), e porterà il pubblico a vivere un viaggio tra elettronico e analogico, cercando una sintesi artistica fatta di suoni e suggestioni visive. Il loro nuovo doppio album, Overtones, mescola improvvisazioni jazz e sfumature etniche, arricchite dal violino di Erica Scherl e dai bassi emozionanti di Valerio Corzani. Violinista versatile, la Scherl ha una vasta esperienza maturata fra generi musicali diversi, spaziando dalla musica antica, al flamenco fino all’elettronica. Corzani, a sua volta musicista assolutamente poliedrico, è stato bassista in diverse band e ha collaborato con artisti di fama internazionale. L’evento si terrà sabato sera all’Astoria, è richiesto un contributo di 10 euro per l’ingresso. Il servizio di bar verrà gestito da Evelyn cafè bistrot.

a.g.c.