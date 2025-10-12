All’Astoria la grande festa del riuso. Nuova vita per i vecchi oggetti

Un grande salotto del riuso all’interno dello storico cinema. Il 17 e il 18 ottobre, dalle 16 alle 19, l’ex cinema Astoria di viale Euterpe ospiterà lo Swap Party, una festa dedicata allo scambio, al recupero e alla seconda vita degli oggetti. Un evento semplice nel funzionamento che punta a ridurre i rifiuti, mostrando nei fatti che ciò che non ci serve più può ancora servire a qualcun altro.

L’iniziativa è promossa dal Ceas del Comune di Rimini insieme al Gruppo Hera, all’interno della campagna "Insieme per il riuso", e si inserisce nel calendario di eventi "Ritorno all’Astoria". L’obiettivo è chiaro: stimolare comportamenti virtuosi sull’economia circolare, facendo leva sulla condivisione più che sulla teoria.

Si comincia il 17 ottobre alle 16 con l’apertura degli stand. Chi partecipa può portare fino a cinque oggetti, purché in buone condizioni, puliti e facili da trasportare. Le categorie ammesse sono quelle classiche del riuso intelligente: vestiti, accessori, libri, giocattoli, oggetti per la casa e piccola mobilia. In cambio, si riceverà la possibilità di scegliere tra gli oggetti portati dagli altri: un baratto ordinato e assistito, senza obbligo di portarsi via per forza qualcosa.

Alle 17, lo Swap lascia momentaneamente spazio al racconto: la Caritas di Rimini porterà testimonianze di "seconde opportunità, mentre verranno esposte le opere collettive realizzate dagli studenti dell’Istituto Belluzzi-Da Vinci nella cornice del progetto regionale "Economia Circolare e Plastic Free". Il momento clou sarà il 18 ottobre, sempre dalle 16: gli stand riapriranno e lo scambio entrerà nel vivo, con una vera e propria "borsa del baratto", gestita in collaborazione con Caritas.

Accanto agli stand, saranno presenti giochi e postazioni interattive per testare la memoria sulla raccolta differenziata, oltre a computer per imparare a usare l’app "Il Rifiutologo" di Hera. Chi partecipa ai quiz riceverà un omaggio a tema green.

A rendere l’esperienza ancora più scenografica, saranno esposte due opere del progetto Scart, la linea artistica di Hera che trasforma i Raee — i rifiuti tecnologici — in installazioni d’autore. Il 30 ottobre il percorso proseguirà con il "Restar Party", un laboratorio collettivo dedicato alla riparazione di piccoli apparecchi elettronici, curato dal gruppo Restart Party Rimini dell’associazione Campo Lavoro Missionario.