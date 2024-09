All’Astoria le nostre chat diventano uno spettacolo teatrale

Il festival Le città visibili di Rimini si prepara per il gran finale. La rassegna porta in scena in questi giorni gli ultimi spettacoli dell’edizione 2024, che si concluderà domenica. Questa sera alle 21.30 all’ex cinema Astoria il sipario si apre per Il teatropostaggio da un milione di dollari. Il palco si trasforma in un’enorme chat di gruppo, in cui il pubblico può solo leggere i messaggi senza rispondere: a scrivere ci penseranno gli stessi attori. Lo spettacolo analizza il nuovo linguaggio comunicativo dei giovani che sempre di più si trova a passare attraverso i messaggi e i social network. Domani si resta all’Astoria con Ruggine e paillettes (sipario 21,30), spettacolo in francese sovratitolato in italiano. L’opera (nella foto una scena dello spettacolo) racconta della famiglia Clapier, costretta a vivere in un luna park: sul palco la rappresentazione grottesca di vita rinchiusa in una roulotte, tra grandi sogni che si scontrano con la realtà. Sabato arriva uno spettacolo sull’amore e sulla fatica di crescere e ad aprire gli occhi: con Molto dolore per nulla (sempre all’Astoria, 21.30), Luisa Borini racconterà le difficoltà della vita nell’accettarsi per come siamo. A chiudere il festival sarà Almeno nevicasse, domenica in scena (alle 21.30) all’Astoria. Il lavoro drammaturgico si basa sui laboratori a cura di Francesca Sarteanesi che si terranno, da domani a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, all’ex cinema. Una serie di incontri sulla ricerca della parole e su quelle frasi che – a volte – pronunciamo nonostante vorremmo non aprire bocca. Lo spettacolo di domenica sera si baserà sul lavoro svolto nei giorni precedenti dagli iscritti ai laboratori.

f.t.