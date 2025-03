All’Astra va in scena venerdì sera ‘Il pacifista’ con Lorenzo Scarponi

’Il pacifista’, di Francesco Gabellini, interpretato dallo scrittore e poeta cittadino Lorenzo Scarponi, andrà in scena venerdì 21 marzo al Teatro Astra. Un evento a cura della Pro Loco di Bellaria Igea Marina. "Il pacifista – spiega Scarponi – è il soliloquio di un personaggio che alterna l’uso del suo dialetto romagnolo alla lingua italiana e riflette sul suo rapporto con gli altri, con chi gli è più vicino e col resto del genere umano. Si tratta anche di un’indagine intorno a ciò che ognuno di noi crede di essere e alla propria identità che si costruisce come un abito fatto solo di parole. Spesso l’idea che abbiamo di noi stessi è molto diversa da quella che gli altri hanno di noi. Ealcuni difetti facili a vedersi negli altri, risultano difficili da riconoscere in se stessi. Anzi, di frequente ognuno di noi se ne sente immune". Appuntamento all’Astra.