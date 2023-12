All’Auditorium il concerto jazz che arriva dall’Olanda

Un concerto jazz direttamente dall’Olanda. Per il secondo appuntamento della rassegna ‘Occhi sul teatro”, la Giunta di Castello di Serravalle propone una rappresentazione unica nel suo genere. Sabato 16 dicembre alle 21 alla sala polivalente auditorium Little Tony, andrà in scena ‘Stick to sticks’, un concerto all’insegna del jazz. Il trio di musicisti composto da Jim van de Klundert alla chitarra, Yussif Barakat al contrabasso e il sammarinese Michele Pazzini alla batteria alterneranno brani e curiosità sul mondo del jazz con aneddoti e storie.