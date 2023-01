Alle Befane torna Geronimo Stilto

In questo ‘stratopico’ inizio di anno nuovo alle Befane Shopping Centre di Rimini, non poteva mancare il topogiornalista più amato dai bambini di tutto il mondo. Geronimo Stilton, in baffi e pelliccia, sarà infatti l’atteso protagonista di un’indimenticabile giornata dedicata, questa volta, alle ’Mille Meraviglie’ del nostro Paese: un evento che si terrà sabato alle 11.00 e alle 15.30. Ed è un gradito ritorno: è la terza volta infatti che Stilton varca le porte girevoli del centro commerciale, dopo la visita nel 2021 dedicata a Dante Alighieri, in occasione del 700esimo anniversario della morte, e quella del 2022, che ha avuto a tema la riscoperta della Costituzione Italiana.