Alle elementari di Misano si va a lezione di tasse

Alle elementari si studiano le tasse. "Il dovere di pagare le tasse in proporzione ai propri redditi – spiega la Fondazione Commercialisti – deve radicarsi maggiormente nella società e i bambini colgono pienamente questo messaggio e comprendono un dovere che garantisce i preziosi servizi pubblici". Con questo spirito ieri mattina il progetto ‘Tasse!!! Ce la racocnta il commercialista’ è stato presentato agli alunni della scuola primaria Colombo di Misano da Antonio Mantellato e Roberto Monaco. Complessivamente saranno una decina le giornate nelle classi elementari della provincia. Una quindicina di commercialisti hanno aderito al progetto e volontariamente si recano nelle scuole per raccontarne le finalità e sono ’maestri per un giorno’. Durante la giornata sono stati distribuiti e condivisi un cartone animato, una serie di slides, un piccolo libretto e un attestato di partecipazione.