Alle origini di Trump. Il film al cinema Astra

Film in prima visione, grandi classici e cinema per ragazzi. Riparte la programmazione al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina. Prima pellicola in calendario, domenica alle 17, è uno dei titoli più acclamati tra le uscite di questi mesi: Vermiglio di Maura Delpero, Leone d’argento a Venezia e candidato per l’Italia alle nomination degli Oscar per il miglior film straniero 2025. Con Vermiglio la regista porta lo spettatore nell’Italia rurale del dopoguerra, in un piccolo mondo antico arroccato sulle Dolomiti trentine dove vive la famiglia Graziadei: il padre, maestro elementare (l’attore Tommaso Ragno), la moglie continuamente incinta, mentre nel ruolo di protagoniste si stagliano le figlie Lucia, Ada e Flavia. Martedì 12 novembre (alle 21) sarà la volta di The Apprentice – Alle origini di Trump di Ali Abbasi, titolo quanto mai attuale per capire qualcosa di più del successo del neo rieletto presidente degli Usa. Trump è raccontato attraverso interviste, filmati d’archivio e analisi critiche, intorno al programma tv The Apprentice, che ne ha non solo plasmato l’immagine come imprenditore e personaggio pubblico.

Domenica 17 (alle 17) programmazione dedicata a bambini e famiglie con Cattivissimo me 4. Mentre martedì 11 novembre (alle 21) sarà la volta di un grande classico tornato al cinema in versione restaurata: C’era una volta in America di Sergio Leone.

Cinema di animazione con Il robot selvaggio, in programma domenica 24 novembre, storia di un giovane robot di nome Bobo, creato per essere un servitore domestico. A chiudere la programmazione del mese di novembre, martedì 26, uno dei successi del momento, il film Parthenope di Paolo Sorrentino, con protagonista la giovane Celeste Dalla Porta. Il film racconta il lungo viaggio della sua vita, dal 1950, quando nasce, fino a oggi. Finale da applausi con Stefania Sandrelli nel ruolo di Partenope donna matura.