Alle Poste nuovi uffici per le imprese

L’edificio di Poste Italiane in viale Corridoni a Riccione, dalla fine del mese, sarà uno dei primi 250 immobili scelti da Poste Italiane nell’ambito del progetto Polis. Qui saranno aperti spazi di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. L’immobile è stato ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. "Attraverso Spazi per l’Italia – spiega il direttore dell’ufficio postale di Riccione, Francesca Di Stefano – vogliamo offrire ai cittadini, alle aziende e ai professionisti del nostro territorio luoghi fisici, moderni e dotati di tanti servizi che potranno essere utilizzati in maniera flessibile per un solo giorno o per periodi più ampi. I prezzi molto accessibili, uniti alla location centrale e alla qualità degli spazi, rappresentano sicuramente una nuova opportunità per l’imprenditorialità locale. La sede di viale Corridoni diventerà un punto di riferimento per tutta la comunità".