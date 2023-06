Alle poste va in scena la protesta

"Ma scusi, io sto aspettando da mezz’ora il mio turno, mentre le persone appena entrate vengono subito chiamate allo sportelo per le loro pratiche! Com’è possibile?" Una domanda che si sono fatti in tanti ieri mattina all’interno dell’ufficio postale di via Lamone, a Bellaria. Domanda tutt’altro che esiziale. Chi ha assistito ha potuto verificare direttamente che qualcosa decisamente non andava nei meccanismi di ripartizione delle file d’attesa ai vari sportelli. Succedeva in pratica che per una delle almeno tre tipologie di servizi, ciascuna con uno specifico scontrino rilasciato dalla macchinetta che dovrebbe servire proprio a velocizzare le cose, l’attesa era lunghissima, il che ha suscitato comprensibile indignazione.

Mentre per le altre due tipologie di servizi, le attese erano praticamente nulle, e tutti quelli che entravano negli uffici venivano chiamati allo sportello in tempo reale. Tutti contenti? Non proprio. "Non è possibile che io sia qui ad aspettare il mio turno da venticinque minuti – ha sbottato un utente dopo aver evidentemente perso la pazienza – mentre persone appena entrate vengono chiamate". Stesso disco per la lamentela di altri cittadini: "Ho preso dalla macchinetta un numero che mi indicava di essere dietro una decina di persone, peraltro non presenti all’interno. Peccato che chiunque entrasse, con altri tipi di servizi, se la sbrigasse in quattro e quattr’otto". "Mi spiega perchè sto aspettando inutilmente?", la domanda di un cittadino imbufalito a una impiegata. "Dipende dal sistema, non da noi". "Ma il ’sistema’ qualcuno lo programma, e se non funziona bene andrebbe ritarato, o no?", la controreplica. Al che un altro dei quattro impiegati che erano dietro ad altrettanti sportelli (oltre al quinto addetto ad altri tipi di servizi forniti da Poste italiane) non ha trovato di meglio che uscirsene con una battuta: "È un buco nel sistema". Parole che hanno finito per indisporre ancora di più chi aspettava il suo turno da tempo.

Ieri a Bellaria era fuori servizio il Postamat esterno, il che ha costretto tanti utenti a fare prelievi internamente.

Mario Gradara