Alle urne 53 centenari

Tornano le urne. Si avvicinano le votazioni per i referendum popolari attesi l’8 e il 9 giugno. Saranno 53 gli elettori ultracentenari. L’elettrice più anziana ha 107 anni, mentre saranno tre i neo maggiorenni che compiranno 18 anni il primo giorno delle votazioni. L’amministrazione comunale invita gli elettori a verificare con anticipo il possesso della propria tessera elettorale e dei documenti necessari per esercitare il diritto di voto. In caso di smarrimento o di esaurimento degli spazi, è possibile richiedere una nuova tessera all’Ufficio elettorale di via Marzabotto 25, che resterà aperto fino a giovedì 5 giugno con orario 8-12 e 14,30–17. L’ufficio osserverà inoltre orario continuato venerdì 6 e sabato 7 giugno, domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno. Solo per la giornata di domenica 8 giugno, sarà possibile ottenere duplicati anche nelle delegazioni Anagrafe del centro storico (piazza Cavour 30), Miramare (piazza Decio Raggi 1), Viserba (via Mazzini 22), Villaggio Primo Maggio (via Bidente 1P) e Corpolò (piazza dei Bizzocchi 4), tutte aperte dalle 7 alle 20.