"Alleanza civica è la vera alternativa alla sinistra"

"Non mi appassionano queste polemiche sterili. Noi ci concentriamo sui contenuti da proporre ai santarcangiolesi e sull’ascolto dei bisogni dei cittadini. Vogliamo mettere fine al metodo di governo adottato dal Pd da oltre 70 anni. Cosa faremo al ballottaggio? Ci arriveremo noi di ’Alleanza Civica - Borghini Sindaco’ con la nostra squadra di santarcangiolesi e vinceremo contro il Pd con l’aiuto di tutti gli elettori che vogliono cambiare". È la più che moderata replica di Barnaba Borghini alla sorta di ultimatum lanciatogli l’altro giorno, in occasione della presentazione del ’candidato ufficiale’ del centrodestra Luigi Berlati, dal coordinatore provinciale Fi Antonio Barboni ("Ogni voto dato ad Alleanza civica sarà un regalo alla sinistra"). Meno moderata la replica di Matteo Montevecchi, consigliere regionale ex Lega, tra i principali sponsor di Borghini: "Alleanza Civica è la vera alternativa al Pd. Morrone & Co farebbero bene a conoscere il paese prima di parlare e di presentare liste con gente che non è di Santarcangelo". Montevecchi si dice "esterrefatto" per "gli attacchi di Morrone e Barboni nei confronti di Alleanza Civica - Borghini Sindaco".

Parla di "comportamento irresponsabile" e di "un dato drammatico, ovvero che ce l’abbiano più con Borghini che con il Partito democratico, che dovrebbe essere il vero e unico avversario di chi si ritiene realmente alternativo. Alleanza Civica ha dimostrato radicamento sul territorio e un notevole sostegno da parte della gente che vuole liberarsi dal Partito democratico, non a caso anche le persone che hanno costituito storicamente il centrodestra clementino hanno deciso di dare una mano a Borghini. Tutti si sono potuti rendere conto di ciò sabato 20 aprile quando in un solo giorno la lista Alleanza Civica ha raccolto oltre 300 firme, a differenza di altre liste partitiche che si sono rimediate solo all’ultimo. La domanda è: chi sta favorendo realmente il Pd? Chi come Alleanza Civica propone una squadra di 16 santarcangiolesi o chi si presenta con simboli politici nazionali vuoti, formati principalmente da riempi-lista?"