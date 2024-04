Alleanza civica: "Ioli e il Pd non hanno fatto nulla per tutelare l’ospedale di Santarcangelo"

Si infiamma a Santarcangelo lo scontro sull’ospedale. Dopo Luigi Berlati, candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, anche Alleanza civica (la civica nata dalla lista Bene in comune) torna all’attacco sul ’Franchini’ e sul nuovo Cau, il centro di assistenza urgenza che ha sostituito da gennaio il Pronto intervento. Nel mirino le dichiarazioni di Giorgio Ioli, ex primario e consigliere di maggioranza, secondo cui l’ospedale negli ultimi anni è stato potenziato e il Cau "sta funzionando". "Quando nel 2011 arrivai a Santarcangelo – ricorda da Alleanza civica Domenico Samorani – Ioli mi disse: fai crescere la chirurgia, altrimenti il nostro ospedale diventerà un cronicario. Lo stesso Ioli, prima delle elezioni del 2019, in un incontro pubblico, dichiarò che l’ospedale ha una vocazione alla cronicità per cui andavano tagliati posti letto alla chirurgia. Sempre Ioli, nel 2018, di fronte al declassamento del reparto della chirurgia di Santarcangelo, non insorse e rinnegò il suo credo". E ora "Ioli paragona il Pronto intervento al Cau, un ambulatorio a chiamata dove se hai mal di pancia o tosse ti spediscono al Pronto soccorso di Rimini". "A Novafeltria – prosegue Samorani – il sindaco ha mantenuto sia il Pronto Intervento che il Cau, perché hanno funzioni diverse". Mentre a Santarcangelo "il Pd è più preoccupato dei consensi che della salute dei suoi cittadini. Nasconde il declassamento del nostro ospedale a un cronicario con l’espediente del Cau".

Sul tema interviene anche Barnaba Borghini, candidato sindaco di Alleanza civica, che assicura: "Tra le assolute priorità del nostro programma elettorale vi è la difesa del nostro ospedale dai depotenziamenti in atto targati Pd. Lo spieghiamo da anni alla città e continueremo a non abbassare la guardia. La nostra visione sul ’Franchini’ è diametralmente opposta rispetto alla narrazione martellante di questa amministrazione che non rispecchia la realtà dei fatti. I santarcangiolesi non possono essere presi in giro". Intanto Borghini e i suoi dialogano con Daniele Apolloni, l’ex consigliere di Fratelli d’Italia che ha creato ’Gente nostra’, una nuova lista civica. ’Gente nostra’ potrebbe appoggiare Borghini alle urne.