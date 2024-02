Alleanza Riformista, bufera sulla lettera ai neo-sammarinesi

Di candidati ed elettori si inizierà a parlare tra più di qualche mese, ma a San Marino ormai da settimane il clima politico è già da campagna elettorale. Ad accendere la miccia in apertura dei lavori della Commissione Esteri è il commissario Gian Matteo Zeppa di Rete che porta l’attenzione sull’invio di inviti ai neo-sammarinesi (cittadini recentemente naturalizzati) a un evento organizzato il prossimo 2 marzo al Gran Hotel di Riccione da Alleanza Riformista. Da parte dei commissari dell’opposizione si solleva quindi il caso della possibile violazione di norme sulla Privacy e sull’opportunità di tale iniziativa. Rincarano la dose Libera, Psd e Partito socialista. "Sentiamo il dovere – dicono – di esprimere pubblicamente la nostra profonda preoccupazione riguardo a una serie di comportamenti che non solo mettono in discussione l’etica professionale e personale del Segretario di Stato agli Interni, Gian Nicola Berti, ma che sollevano anche serie questioni". Dalla privacy, appunto, "alla possibile violazione della legge sulla protezione dell’utilizzo dello stemma ufficiale". Non tarda ad arrivare la replica del Segretario Berti. "Con l’attacco nei miei confronti – dice – è iniziata

la campagna elettorale ed è stata messa in funzione la loro macchina del fango. Ho avuto l’onore di visitare le comunità sammarinesi di Roma e Ravenna e l’unico materiale portato al mio seguito era costituito da alcuni libri con cui mi sono permesso di omaggiare i rappresentanti della due Comunità. Non so nulla di materiale di propaganda elettorale e di supposta indebita inclusione dello stemma. Si tratta di un’accusa rivolta nei miei confronti che sfocia nella calunnia, che rigetto e per la quale mi riservo ogni azione a tutela".